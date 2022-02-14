الحكومة الاردنية بصدد الإعلان عن إنهاء إجراءات كورونا تدريجيًّا

دوت الخليج :- كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرِّج خلال أسابيع عن إنهاء الإجراءات المتعلِّقة بوباء كورونا، بما ينعكس إيجاباً على معظم القطاعات.

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