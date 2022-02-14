عاجل- تفاصيل إصابة زوجة ولى العهد البريطانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وتخضع كاميلا لعزل ذاتى بعد إصابتها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وكان قد أعلن عن إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا للمرة الثانية يوم الخميس الماضى، وعزل نفسه أيضا.

وسبق أن ذكرت تقارير أنّ الأمير تشارلز التقى بوالدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قبل فترة وجيزة من ثبوت إصابته و"إيجابية" نتيجة اختباره، ولكن لم يظهر عليها أى أعراض خاصة بالمرض.

وكانت نتائج اختبار كاميلا "سلبية" فى اليوم الذى تثبت فيه "إيجابية" اختبار زوجها، فى يوم الخميس الماضى، وشرعت فى تنفيذ سلسلة من الارتباطات الملكية، وخلال زيارتها لشراكة وادى التايمز فى باكينغهامشير، فى جنوب شرق إنجلترا، وصفت نفسها بأنها سلبية "لحسن الحظ".

وتلقت كاميلا، أول تطعيم لها ضد "كورونا" جنبا إلى جنب مع زوجها الأمير تشارلز فى 10 فبراير، كما حصلت على جرعتين معززتين من اللقاح، كان آخرها فى 8 ديسمبر الماضى، فى محاولة لتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه.

ويأتى الإعلان عن إصابة كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، بعدما أعلنت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الأسبوع الماضى، عن منحها لقب ملكة عند اعتلاء نجلها العرش فى بريطانيا.

وقالت ملكة بريطانيا فى رسالة منها بمناسبة الاحتفال بيوبيلها البلاتينى:"أود أن أعرب عن شكرى لكم جميعا على دعمكم، ما زلت ممتنًة إلى الأبد.. وعندما يصبح ابنى تشارلز ملكا، مع مرور الوقت، أعلم أنك ستمنحوه وزوجته كاميلا نفس الدعم، الذى قدمتوه لى".