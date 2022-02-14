مسؤول أمنى: الجيش الأوكرانى أعد خطة للهجوم على دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - أعلن إدوارد باسورين، نائب رئيس دائرة الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك الانفصالية، أن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانى أعدت خطة للهجوم على جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك.





وفى تصريحات لقناة "روسيا ـ 2"، اليوم الإثنين، قال باسورين: "لقد أعدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية خطة للهجوم على أراضى الجمهوريتين، وستتم قريبا الموافقة عليها فى مجلس الأمن الأوكرانى". وأضاف أن أوكرانيا تحشد الوحدات العسكرية الإضافية إلى منطقة دونباس، وتبدأ تدريب وإرسال مجموعات تخريبية للعمل فى المدن. وتابع: "من حيث المبدأ فإن أوكرانيا تحت شعار السلام تستعد حقا للحرب".

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