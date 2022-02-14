عاجل.. الرئيس الأوكرانى: انضمامنا لحلف شمال الأطلسى سيضمن أمننا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أكد أن انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسى سيضمن أمنها.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أكد أن انضمام بلاده لحلف شمال الأطلسى سيضمن أمنها.

هذا وتشهد الحدود الأوكرانية الروسية، حالة من التوتر بعد حشد عسكرى روسى على جانبها الحدودى وسط توقعات كبيرة بغزو روسيا لأوكرانيا.

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