نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين الموافق 14/2/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بما أننا الآن فيوم الفلانتين أو عيد الحب فما أجمل أن تقوم بإعطاء شريك حياتك هدية قيمة للغاية من المشغولات الذهبية التي تعشقها جميع النساء، وفي ذات الوقت تعد استثمار مثالي على مستوى البعيد، وهذا لأن الذهب من أكثر المعادن التي تزيد قيمتها ولا تقل أبدًا، لذلك إليك الآن تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم وسعر سبائك الذهب بالمقارنة بالأيام الماضية تابع لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

سعر الذهب في السعودية اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم قليلاً عن الغد، وسنحرص الآن على القيام بجعلك تتعرف على أسعار الجرام الواحد لكل عيار من المشغولات الذهبية بشكل مفصل، تابع هذا الجدول:

عيار الذهب / الوحدة سعر الجرام بالريال سعر الجرام بالدولار سعر جرام الذهب 24 224.25 ريال 59.80 دولار سعر جرام الذهب 22 205.56 ريال 54.82 دولار سعر جرام الذهب 21 196.22 ريال 52.33 دولار سعر جرام الذهب 18 168.19 ريال 44.85 دولار سعر جرام الذهب 14 130.81 ريال 34.88 دولار

سعر جنية الذهب في السعودية اليوم

إذا كنت تريد الاستثمار في الذهب فبالتأكيد أفضل استثمار في شراء جنيهات الذهب وهذا لأن نسبة المصنعية قليلة للغاية بالمقارنة بالمشغولات الذهبية التي يحصل عليها الصانع بسبب الأشكال الكثيرة التي توجد بها، لذلك إليك الآن سعر الجنيه بالعيارات المختلفة وتعرف على الأسعار خلال هذا الجدول:

عيار الجنيه الذهب أو الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 24 1.794.02 ريال 478.40 دولار سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 22 1.644.51 ريال 438.54 دولار سعر جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 1.569.76 ريال 418.60 دولار

سعر سبائك الذهب اليوم

إليك الآن أسعار سبائك الذهب اليوم بجميع الأحجام المطروحة داخل سوق الذهب في السعودية، يمكن الآن التعرف عليه في الوقت الحالي عن طريق الجدول التالي:

حجم سبائك الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سبيكة ذهب 1 جرام 246.68 ريال 65.78 دولار سبيكة ذهب 2.5 جرام 588.66 ريال 156.98 دولار سبيكة الذهب 5 جرام 1.166.11 ريال 310.96 دولار سبيكة الذهب 10 جرام 2.305.31 ريال 614.75 دولار سبيكة الذهب 20 جرام 4.579.23 ريال 1.221.13 دولار أوقية سبيكة الذهب 6.811.60 ريال 1.816.43 دولار نصف أونصة سبيكة الذهب 3.567.71 ريال 951.39 دولار سبيكة الذهب أونصة كاملة 7.100.55 ريال 1.893.48 دولار سبيكة الذهب 50 جرام 11.396.58 ريال 3.031.89 دولار سبيكة الذهب 100 جرام 22.694.30 ريال 6.051.81 دولار سبيكة الذهب تولة 2.688.87 ريال 717.03 دولار سبيكة الذهب 1000 جرام 225.821.78 ريال 60.219.14 دولار سبيكة الذهب 500 جرام 113.112.71 ريال 30.163.39 دولار

ومع الزيادة القليلة التي حدثت يجب أن تقوم بالشراء اليوم حتى تحصل على كل زيادة.