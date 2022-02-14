شروط فتح صالون نسائي في السعودية والمستندات المطلوبة

زادت عمليات البحث الفترة الحالية بشكل ملحوظ عن شروط فتح صالون نسائي في السعودية لذلك تسعى السعودية إلى تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع من خلال مساعدتها في بعض المشاريع الرائدة من أبرزها مشروع افتتاح صالون نسائي، وضعت الجهات المسؤولة في المملكة شروطاً معينة لافتتاح صالون نسائي في المملكة العربية السعودية، ولذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل.

فتح صالون نسائي في السعودية

تم تسهيل افتتاح صالة للنساء في المملكة العربية السعودية كخطوة إيجابية نحو تحديث المجتمع السعودي، حرصت المملكة على تصوير النساء السعوديات على أنهن راسخات في البلاد، الأمر الذي ساعد على رفع الروح المعنوية للعديد منهن، وخاصة ذوات الموهبة والحرفية المهنية.

كما أتاحت وزارة العمل السعودية العديد من الفرص لمساعدة المرأة على فتح مشروع خاص، منها افتتاح صالة عرض للسيدات في المملكة لزيادة دخل الأسرة وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة، وهذا ما تبحث عنه المملكة، من خلال السماح للحرفيين المحترفين بتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بشروط وضوابط محددة.

شروط فتح صالون نسائي

أن تكون صاحبة المشروع سعودية الجنسية.

بالإضافة إلى الترخيص الصادر من وزارة العمل السعودية.

يجب أن يكون لديك ترخيص صادر من البلدية في المنطقة التي تعيش فيها.

الحصول على موافقة الدفاع المدني للمنطقة لارتباطها بموقع ومساحة المشروع.

اتبع تعليمات وزارة الداخلية السعودية بخصوص ساعات فتح وإغلاق الصالة.

يجب ألا يقل عمر صاحب المشروع عن 25 عامًا، وإذا كان عمره أقل من 25 عامًا، يجب أن يكون حاصلاً على دبلوم في التجميل.

أن يكون المشروع خاصاً بالتجميل النسائي فقط، وبإشراف سيدة، يجب أن تكون النائبة من الجنسية السعودية.

المستندات المطلوبة لفتح صالون نسائي في السعودية

بطاقة الهوية وصورة منها.

أحضر فاتورتك وقارن بينها وبين اللوحة وبطاقة الهوية.

عينة خريطة لموقع الصالون.

الشروط الخاصة بمكان الصالون النسائي في السعودية

أن يكون موقع الصالون داخل الشارع أو التجمعات النسائية فقط.

أن يكون للصالون باب آخر منفصل تمامًا عن باب المبنى أو المبنى التجاري.

يجب أن يكون الباب الرئيسي لغرفة المعيشة مضيئًا بواجهة واحدة وستارة خلف الباب ، ويجب ألا يكون لغرفة المعيشة باب خلفي أو باب منفصل عن الموقع أو الباب الرئيسي.

منع الرجال من دخول الصالون أثناء العمل.

أن يكون الصالون مجهزاً بكافة المعدات.

لا تنشر صورًا غير مناسبة للمجتمع، ويجب ألا يتضمن اسم المحور اسمًا أجنبيًا على واجهة متجرك.

الحصول على موافقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بنشاط وموقع المشروع.

يجب أن تكون الصالة على بعد 50 مترًا على الأقل من التجمعات مثل المدارس والمستشفيات.

ألا يكون مدخل المحل ملاصقا لمتاجر الرجال كالمقاهي والملاعب الرياضية.

النظر في التصميم الداخلي للمتجر وما إذا كان مناسبًا للعمل.

مراعاة خصوصية المرأة التي تقدمه.

عدم السماح لك برؤية وإخفاء من بداخلهم.

تأكد من أن مساحة المتجر لا تقل عن 50 مترًا مربعًا.

يمنع تركيب أي أجهزة مراقبة داخلية بالمتجر.

الأدوات اللازمة لفتح صالون نسائي

عدد كراسي صالونات التجميل.

ضع عدة مرايا كبيرة على الجدران والجدران.

احصل على بعض الكراسي المريحة.

اصنع الديكورات والإضاءة المناسبة مع مساحة المكان.

وضع مراوح أو مكيفات لتهوية الغرفة والتأكد من تغيير الهواء بانتظام.

قم بشراء مجفف شعر.

شراء الاكسسوارات والمجوهرات ومستحضرات التجميل

اشتري مجموعة من المناشف القطنية بمقاسات مختلفة.

شراء أدوات ومستلزمات التجميل الأساسية مثل مكاوي الشعر، ومجففات الشعر الكهربائية، و Babyliss وبعض أدوات المكياج وأكثر من ذلك.

وضع كاميرا مراقبة خارج المحل والتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة بالمحل.

عوامل نجاح الصالون النسائي