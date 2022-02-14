سعر سلسلة xbox في السعودية 2022 Xbox Series X و Series S

سعر سلسلة xbox في السعودية Xbox Series X و Series S يعود سعر جهاز اكس بوكس سيريس اكس إلى الشركات المنتجة للأجهزة الحديثة والمنتجة محليًا، وحصلت هذه الشركة مؤخرًا على جائزة أفضل المواصفات لإنتاج الأجهزة المتطورة واكتسبت شهرة واسعة بين العملاء، وذلك بسبب هنالك العديد من الناس يريدون معرفة أسعار أجهزة الشركة حتى يتمكنوا من شرائها بالأسعار المناسبة، وسنتحدث عنها ومميزاتها ومواصفاتها وأسعارها عبر السطور التالية.

شركة xbox series x

تعد Xbox Series X و Series S من بين الشركات المطورة حديثًا والمتخصصة في توفير مشغل ألعاب الفيديو المنزلي من Microsoft، والذي تم الإعلان عنه رسميًا في اليوم التاسع من يونيو 2019 في معرض الترفيه الإلكتروني، تم إصداره في 10 نوفمبر 2020، وفي وقت لاحق تم إصدار مشغل Xbox One ، والذي ينافس Sony PlayStation 5 والإصدارات اللاحقة X و Series S.

تصميم جهاز إكس بوكس سيريس إكس وسيريس أس

يتميز جهاز Xbox Series X بتصميم متعدد التصميم ويختلف تمامًا عن أجهزة Xbox السابقة، وبالتالي له شكل مستطيل يشبه أجهزة الكمبيوتر المكتبية تقريبًا بنفس عرض Xbox One. حيث يبلغ طوله حوالي ثلاثة أضعاف، مع يتوفر ضوء مضيء. شعار Xbox الذي يعمل كزر طاقة ويوجد مقبس لتشغيل الملفات المضمنة المتعلقة بالألعاب، مع وجود شبكة في المقدمة وفي وقت يختلف فيه الجهاز عن الإصدار السابق، ولكن تصميمه يبدو بسيطًا ومميزًا، مع إمكانية استخدام الجهاز بشكل أفقي أو رأسي.

مواصفات جهاز إكس بوكس سيريس إكس وسيريس أس

معالج Zen 2 تختص بعدد 8 أنوية، بسرعة 3.8 GHz، مع كرت شاشة RDNA 2 مخصصة بسرعة 1.825 GHz، مع 12 TFLOPS.قياسات وحدة التحكم 360.45 مم مربع.

معالج بدقة تصنيع 7 نانومتر.

ذاكرة التخزين العشوائية 16 جيجا بايت داخل ذاكرة GDDR6 مع w/ 320mb.سعة تخزين 1 تيرابايت في NVME SSD تدعم إدخال 2.4 جيجابايت في الثانية، وإخراج 4.8 جيجا بايت في الثانية ودعم التخزين الخارجي بسعة 1

تيرابايت و يدعم التخزين الخارجي في سعة USB 3.2 وفي أقراص HDD.

محرك أقراص ضوئية 4K UHD Blu-Ray.دقة عرض 4K عند 60 إطار لكل ثانية، والى 120 إطار لكل ثانية.

سعر سلسلة xbox series x في السعودية

تم طرح الجهاز في جميع أنحاء العالم ليصل سعر سلسلة xbox series x في السعودية 499 دولارًا لإصدار Xbox Series X عندما تم إطلاق الجهاز رسميًا حيث تم إصداره لأول مرة في اليوم العاشر من نوفمبر 2020.