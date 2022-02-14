أفضل شركة تمويل في السعودية تمويل شخصي سريع من التيسير، يبحث بعض المواطنين عبر شبكات البحث الإلكترونية عن افضل الشركات الخاصة بمجال التمويل الشخصي داخل السعودية، حيث يري البعض بأن الحصول علي تمويل مالي سريع من شركة لها نشاط تمويلي هو أفضل من الحصول علي تمويل بدون البنوك، حيث يتميز التمويل من الشركات بالسرعة الكبيرة في الإجراءات وفي تحويل مبلغ التمويل الي حساب العميل، وهذا يتوفر فعلياً لدي شركة التيسير للتمويل الشخصي، التي توفر مبالغ تمويلية ميسرة وفق سيولة نقدية مميزة، يستطيع أن يحصل عليها جميع الرجال والشباب والنساء ومن فئة المتقاعدين كذلك، وسوف نوضح لكم شروط التمويل الشخصي من منصة التيسير.

أفضل شركة تمويل في السعودية

تعد شركة التيسير هي أفضل شركة تمويل في المملكة العربية السعودية، وترجع هذه الأفضلية للأسباب التالية:

تمويلات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة مبالغ تمويل متعددة الأغراض تصلح للتعليم أو السفر أو العلاج أو شراء أثاث أو شراء سيارة أو سداد ديون شخصية وغيرها من الأمور الخاصة.

توفر المنصة مبالغ تصل الي 100 الف ريال سعودي.

لا يشمل الحصول علي التمويل ضريبة القيمة المضافة.

توفير فترات سداد مميزة تناسب جميع العملاء الحاصلين علي التمويل حتي 60 شهر.

التمويل متاح بدون تحويل الراتب.

صرف قيمة التمويل بدون موافقة الكفيل.

شروط منصة التيسير للتمويل الشخصي

يمكن لأي عميل من خلال أعمار محددة أن يحصل علي تمويل بدون بنوك من خلال توافق الشروط التالية في العميل الذي يرغب في الحصول علي التمويل:

يجب أن لا تقل مدة العمل عن 6 شهور داخل السعودية.

الحد الأدنى للراتب الشهري 5000 ريال سعودي.

يشترط للتقديم علي التمويل أن ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

الهوية الوطنية للعميل يجب أن تكون سارية المفعول.

يجب علي العميل أن يقوم بتقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور.

لعملاء القطاع الخاص يجب أن يتم تقديم خطاب تعريف بالراتب ويكون مصدق من خلال الغرفة التجارية.

طلب تمويل من التيسير للتمويل

يمكن طلب التمويل بالدخول علي منصة التيسير وتقديم طلب إلكتروني للحصول علي مبلغ تمويل سريع، علي أن يتم تسجيل طلب التمويل بهذه الخطوات: