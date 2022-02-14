طريقة الاستعلام عن المستحقين في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية هذا سؤال الكثير من المواطنين في المملكة من ذوي الدخل الضعيف من الأسر والأفراد سعيا وراء الحصول على الدعم المالي النقدي الذي ييسر عليهم أعباء و متطلبات الحياة اليومية لشراء ما يلزمهم من سلع ومنتجات وأدوية و مصروفات مدارس نظام الضمان الاجتماعي الجديد يهدف الى تحسين المستوى المعيشي وتدريب المستحقين على بعض المهن لتوفير فرص عمل مناسبة لهم ويتم ذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية و الجهات المعنية الأخري من موقع ثقفني الإخباري نلقي الضوء على كيفية الاستعلام عن المستحقين ومعرفة أهم الشروط التي يجب توافرها لمستحقي هذا الدعم.

طريقة الاستعلام عن المستحقين في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

مستمره الجهات المعنية بمراجعة بيانات المتقدمين للحصول على نظام الضمان الاجتماعي حيث تقوم بعملها حتى يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن الاستحقاق أم لا للاستعلام اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية عبر شبكة الأنترنت.

قم بالضغط على أيقونة الاستعلامات واختر منها خدمات الموقع.

اكتب رقم الضمان الاجتماعي والحالة المدنية.

قم بالضغط لكتابة رمز التحقيق في المكان المخصص له.

اضغط على خانة الاستعلام هنا يظهر أمامك المعلومات كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد وحالة الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد الواجب توافرها في المستفيد

قد حدد نظام الضمان الاجتماعي شروط حتى يصل الدعم لمستحقية وجاءت الشروط كالاتي:

شرط أساسي أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية. أن يكون المتقدم مقيم أقامة دائما على أراضي المملكة. ألا يقل العمر عن 35 عاما. كما يجب أن يكون الداخل الشهري أقل من قيمة المعاش الذي سوف يحصل عليه من الضمان الاجتماعي عند القبول. يشترط أن لا يكون صاحب نشاط تجاري أو سجل تجاري. يجب أن يكون لديه حساب بنكي. ليس لديه أصول أو عقارات يمتلكها يجب أن يكون من المسجلين على الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية الموارد البشرية. يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة الداعمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

بذلك بذلك نكون قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن المستحقين في الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 في المملكة المقدم من وزارة تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.