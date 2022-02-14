نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي نستعرضها مع حضراتكم الان، حيث تستمر حدة بحث جوجل وراء التعرف على تلك النتائج بعد ان تقدم عليها عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على طلبات القبول الموازي، حيث قد تم الاشارة على ان موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هو الموقع المسؤول على نشر تلك النتائج اون لاين، لذا نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكتروني، حيث كانت تم الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل الطلاب والطالبات، عليه وجهت وزارة التربية والتعليم العراقية دعوتها أمام الطلاب والطالبات لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما أكدت التربية والتعليم العراقية على أنها أصبحت معلنة أمام عشرات الالاف من الطلاب والطالبات، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع مع حضراتكم الان طرق الاستعلام عليها بشكل وبصورة الكترونية على مستوى جميع المحافظات العراقية

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

سيصبح بإمكانكم الاستطلاع عن نتائج القبول الموازي على مستوى شتي المحافظات العراقية اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية من خلال اتباع مجموعة من الطرق والخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي اورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب داخل الايقونة المخصصة لها

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على ان تكون على الفور أمامكم النتائج بعد النقر على أيقونة عرض الدرجات

على ان يصبح بامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا على الفور بالبيانات التي جاءت مطلوبة بشكل خاص للاستعلام والكشف عن تلك النتائج حتي نبدأ على مساعدتكم على الحصول على تلك النتائج على الفور

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.