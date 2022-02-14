مصدر : أردنيون بأوكرانيا سجلوا لدى “الخارجية” للتواصل معهم

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول إن عددا كبيرا من الأردنيين القاطنين في أوكرانيا سجلوا بياناتهم للتواصل معهم من خلال غرفة عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة المعتمدة لدى أوكرانيا.
وأوضح أبو الفول في حديثه لهلا أخبار، السبت، أن عدد الأردنيين القاطنين في أوكرانيا يبلغ 2606 أردنيين، بينهم 727 طالبا جامعيا يدرسون في 37 جامعة، داعيا إياهم إلى مغادرة أوكرانيا للحفاظ على سلامتهم العامة في ضوء التطورات الراهنة، كما دعا المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة.
وبين أن المطارات في أوكرانيا ليست مغلقة، مؤكدا أنه بإمكان الأردنيين العودة إلى البلاد.
ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في ضوء التطورات الراهنة، المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة، كما دعت المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى ضرورة تسجيل بياناتهم للتواصل معهم من خلال الرابط الالكتروني: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form.
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