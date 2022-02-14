قبل موقعة ريال مدريد.. باريس سان جرمان يزف بشرى لمشجعيه

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الإثنين، خبرا سارا يتعلق بالقمة المرتقبة ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشار النادي الفرنسي في بيان إلى أن نجمه البرازيلي نيمار الغائب عن الملاعب منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، جاهز لخوض المباراة أمام ريال مدريد.

وأوضح النادي أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس هو الوحيد الذي سيغيب عن مواجهة فريقه السابق، بسبب إصابة في ربلة الساق، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكان المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو أبدى، بعد الفوز على رين في الدوري المحلي الجمعة، تفاؤله بشأن فرص عودة نيمار إلى الملاعب.

وصرح الأرجنتيني: "يتعين الحذر من التوقعات التي لا تتطابق أحيانا مع الواقع. تطور حالة نيمار جيد جدا. أتمنى أن يكون في المجموعة، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتشكل عودة نيمار، حتى لو أنه من المنتظر أن يجلس على دكة البدلاء الثلاثاء بسبب غيابه الطويل عن الملاعب، بشرى سارة لبوكيتينو الذي بدا جليا حاجة تشكيلته إلى المؤهلات الإبداعية للنجم البرازيلي، أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على أسلوب لعب الفريق.

وأصيب نيمار (30 عاما) في المباراة ضد سانت اتيان في 28 نوفمبر الماضي، وشارك صباح الإثنين في الدقائق الـ15 الأولى من التدريبات المفتوحة لوسائل الإعلام.

وكانت بداية موسم النجم السابق لبرشلونة الإسباني خجولة على غرار زميليه في خط الهجوم، الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي، حيث اكتفى نيمار بتسجيل 3 أهداف في 14 مباراة.

ويعود أيضا إلى تشكيلة سان جرمان، الإسباني أندير هيريرا بعد تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ.

ومن جهة أخرى، لم يحدد سان جرمان موعد عودة راموس، واكتفى بالقول إن إصابته سيعاد تقييمها في غضون أسبوع.