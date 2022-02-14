عاجل- الرئيس الروسى يرفض مجددا توسع حلف الناتو شرقا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى - خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بالكرملين، اليوم الاثنين-:" إنه ينتظر من الخارجية الروسية ملاحظات حول رد الدول الغربية على المقترحات، التى بعثتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو".
وأضاف:" أن الحديث يدور عن قضايا الأمن فى أوروبا والرد على هواجس روسيا المتعلقة بتمدد حلف شمال الأطلسى شرقا، الذى نعتبر أنه لا نهاية له وخطير جدا، حيث يجرى حاليا على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة بما فيها أوكرانيا".
من جانبه، وقال لافروف خلال الاجتماع:"إن ردود الولايات المتحدة على محاور المقترحات الروسية حول ضمانات الأمن كانت سلبية وأ الجزء الأول من هذه الردود لا يرضى روسيا، أما الجزء الثانى فكان بناء إلى حد ما".
وأضاف لافروف:" أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن و"الناتو" حول محاور مقترحاتنا الأمنية"، مشيرا إلى أن الحلف وواشنطن مستعدان للدخول فى حوار جدى مع روسيا حول بعض القضايا الأمنية.
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