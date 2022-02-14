عاجل.. وزير الخارجية الأمريكى: أى غزو روسى لأوكرانيا سيقابل برد قوى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء اليوم الاثنين، إن أى غزو روسى لأوكرانيا سيقابل برد قوى ومنسق وسريع.



جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء اليوم الاثنين، إن أى غزو روسى لأوكرانيا سيقابل برد قوى ومنسق وسريع. وأكد وزير الخارجية الأمريكى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأوكرانى التزام الولايات المتحدة وشركائها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

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