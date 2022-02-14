العثور على جثتى الطيارين المفقودين فى حادث تحطم مقاتلة فى بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القوات -فى بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين- أنه تم العثور على الجثة الأولى يوم الجمعة الماضى، والثانية يوم أمس الأحد، فى المياه بالقرب من موقع تحطم المقاتلة على بعد حوالى 5 كيلومترات إلى الغرب من شمال غربى قاعدة كوماتسو الجوية فى محافظة إيشيكاوا بوسط البلاد.

وأجرت قوات الدفاع الذاتى البحرية وقوات الدفاع الذاتى الجوية ووحدة محلية من خفر السواحل اليابانى عمليات البحث والإنقاذ حول موقع حادث تحطم المقاتلة، الذى وقع فى 31 يناير بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية، حيث كانت فى طريقها لإجراء تدريبات مع ثلاث طائرات مقاتلة أخرى.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى الجوية، الجنرال شونجى إيزوتسو - فى بيان- : "إن فقدان الطيارين المتميزين أمر محزن للغاية"، مضيفًا : "سنحقق فى سبب الحادث ونمنع وقوع حوادث مماثلة، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان السلامة فى الجو".