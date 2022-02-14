عاجل..المستشار الألمانى: خصصنا 150 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن بلاده خصصت 150 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا تسعى لمساعدة أوكرانيا على تجاوز صعوبة الوضع.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح المستشار الألمانى، فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الأوكرانى زيلينسكى، أن بلاده ستجرى محادثات مع روسيا بشأن أمن أوروبا، داعيا موسكو للتعاطى بإيجابية مع المقترحات التى تم تقديمها لها. وأكد المستشار الألمانى على دعم بلاده لسيادة واستقلال أوكرانيا، موضحا "ننسق مع حلفائنا فى الناتو لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا".

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