عاجل- بكلمات رومانسية.. كيف عبر بايدن عن حبه لزوجته فى الفلانتين؟

جدة - نرمين السيد - لم يفوت الرئيس الأمريكى جو بايدن، مناسبة الاحتفال بعيد الحب العالمى، وعبر عن حبه لزوجته جيل بايدن، بكلمات رومانسية.



جدة - نرمين السيد - لم يفوت الرئيس الأمريكى جو بايدن، مناسبة الاحتفال بعيد الحب العالمى، وعبر عن حبه لزوجته جيل بايدن، بكلمات رومانسية. وأرفق بايدن عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة تجمعه بزوجته جيل، وكتب عليها "أنت حب حياتى وحياة حبى يا جيلى. عيد حب سعيد".

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