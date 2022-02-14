روسيا تتهم بولندا بعدم التوقف عن محاولات تقويض مشروع التيار الشمالى2

وأضافت الخارجية الروسية -فى بيان اليوم الاثنين- أن بولندا لا تتوقف عن محاولة نسف مشروع "التيار الشمالى - 2" وتقويض سمعة شركة "غازبروم" الروسية كمورد موثوق للغاز الطبيعى إلى أوروبا.
وأوضح البيان: "فى نهاية شهر ديسمبر 2022، ينتهى ما يسمى بـ(عقد يامال) لتوريد الغاز الروسى إلى بولندا، حيث تشترى شركة النفط والغاز البولندية وفقًا لهذا العقد ما لا يقل عن 8.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا".
يُذكر أن الجانب البولندى أعلن مؤخرًا عدم استعداده لتجديد هذا العقد، حيث تعتزم السلطات البولندية استبدال الغاز الروسى بإمدادات عبر أراضى الدنمارك من الجرف النرويجى عبر خط أنابيب البلطيق قيد الإنشاء.
وكان الرئيس البولندى، أندريه دودا، أعلن فى وقت سابق أن مشروع "التيار الشمالى - 2" الروسى يمثل خطرًا على أوروبا، مشددًا على أهمية وقف تنفيذه.
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