وصف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية مؤخرًا بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق.
وقال شويجو - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين، اليوم /الإثنين/ -: "لقد رصدنا في منطقة جزر الكوريل غواصة أجنبية، وذلك أثناء التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية".
وأضاف أن "هذه الغواصة، على الأرجح، تابعة للولايات المتحدة الأمريكية"، موضحًا أن عملية طرد الغواصة من المياه الروسية استغرقت ثلاث ساعات، حيث دخلت لأكثر من أربع كيلومترات في المياه الروسية، مشيرًا إلى أن مثل هذا النشاط في الشرق الروسي غير مفهوم وغير مبرر على الإطلاق.
يُذكر أن البحرية الأمريكية، نفت تمامًا ما رددته وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بشأن رصد غواصة أمريكية في المياه الإقليمية الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيرجي شويجو: اقتحام غواصة أجنبية للمياه الروسية غير مبرر ولا مفهوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.