وزراء مالية مجموعة السبع يحذرون من فرض عقوبات على روسيا

حذر وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من أنهم على استعداد لفرض عقوبات اقتصادية ومالية جماعية على روسيا إذا أقدمت على أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا.

وقال وزراء مالية مجموعة السبع - في بيان أوردت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين مقتطفات منه - إن "الحشد العسكري الروسي الجاري على الحدود الأوكرانية هو مدعاة لقلق بالغ.. نحن وزراء مالية مجموعة السبع نؤكد استعدادنا للتصرف بسرعة وحزم لدعم الاقتصاد الأوكراني، بينما ندعم أيضًا الجهود الجارية في تحديد مسار دبلوماسي بشكل عاجل تجاه خفض التصعيد".

وبالرغم من أن البيان أكد أن أولوية وزراء مالية مجموعة الدول السبع الفورية هي دعم الجهود لخفض تصعيد الوضع، لكنه شدد على أن أي عدوان عسكري إضافي من جانب روسيا ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع ومنسق وقوي.

وتابع البيان: "نحن مستعدون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية بشكل جماعي سيكون لها عواقب فورية وهائلة على الاقتصاد الروسي".