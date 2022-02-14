نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تصريحات رئيس الوزراء الكويتي حول إلغاء الإجراءات الاحترازية وعودة الطاقة الاستيعابية في الأعراس والجهات الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص رئيس وزارة الكويت على القيام اليوم بإدلاء المزيد من التصريحات حول الإجراءات الاحترازية التي تم العمل بها من أجل الحد من انتشار الجائحة مرة أخرى داخل البلاد، لكن مع استقرار الأمر وحصول العديد من الأشخاص على مصل كورونا فآن الأون من العودة مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية لجميع الكويتيين والوافديين المتواجدين على الأراضي الكويتية، وإليك الآن موجز بتصاريح رئيس وزارة الكويت اليوم.

تصريحات رئيس الوزراء الكويتي

حرص رئيس وزارة الكويت اليوم على الظهور والتصريح بالعديد من التصريحات الهامة حول الإجراءات الاحترازية التي حدت من عودة جميع المواطنين والوافدين إلى حياتهم الطبيعية، وإليك الآن كامل التصريحات التي تم تداولها اليوم بشكل مفصل على لسان رئيس وزارة الكويت.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

صرح رئيس وزراء الكويت أو الحكومة الكويتية على التأكيد أنه يمكن للجميع الآن الدخول إلى المولات والمطاعم بل والسفر إلى الخارج دون أن يتم التعرف عليه ما إذا كان محصن أم غير محصن، وذلك حتى يعود الجميع إلى حياته الطبيعية وإليك الآن بعض التصريحات التي ذكرت خلال هذه الساعة:

إلغاء المسافات التباعدية بين كل شخص وآخر في الجوامع والمساجد داخل الكويت.

حرصت الحكومة على القيام بإلغاء فحص PCR (فحص كورونا) لدى جميع المواطنين أو الزوار الحاضرين من الخارج.

عودة الاحتفالات والمؤتمرات والأعراس بكامل طاقتها الاستيعابية، وهذا إذا كانت هذه الاحتفالات في مناطق مغلقة أو مفتوحة وستكون بدءً من العشرين من فبراير الجاري.

عودة الدوام بالجهات الحكومية

خلال تصريح مجلس الوزراء الكويتي حرصوا على القول أن الطاقة الاستيعابية في الجهات الحكومية ستصبح كاملة لمدة 100% وهذا اعتبارًا من منتصف شهر مارس القادم الموافق 13/3/2022م، كما يمكن لجميع الأشخاص داخل دولة الكويت بالذهاب إلى جميع الدول بشكل عادي دون أن يقوموا بأي إجراء مسبق أي كان.

وحرصت الكويت في السابق على القيام بإجراء جميع الإجراءات الاحترازية الكاملة منذ عامين وهذا لكي لا ينتشر فيروس كورونا في جميع الأوساط، لأن المواطنين غاليين بشكل كامل على الحكومة الكويتية، وبعد أن قاموا بأخذ المصل حرصت على فك الإجراءات بشكل جزئي لكن بعد ظهور بعض المتحورات الجديدة عادة مرة أخرى الإجراءات خوفًا على المواطنين، لكن بما أن الحالة الآن أصبحت مثالية فعادة الإجراءات مرة أخرى.