نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خطوة بخطوة” الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 بالعراق على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.dirasat-gate.org في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 من أبرز عمليات البحث في الفترة الأخيرة، حيث انتهى طلبة وطالبات العراق من عملية التقديم على موقع طلاب العراق على الكليات والمعاهد التي يرغبون في الدراسة فيها، وهم الآن يريدون الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي في العراق ليعرفوا أي كلية أو معهد تم قبولهم بها، وسيكون محور حديثنا اليوم عن نتيجة القبول الموازي 2021-2022 في العراق وسوف نشرح بالخطوات طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التعليم العالي العراقية.

الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 في العراق

أتاحت وزارة التعليم العالي بالعراق موقعها الرسمي ليكون منصة يتم طرح نتائج القبول الموازي للطلاب عليها، ولذلك يبحث جميع الطلبة والطالبات عن الخطوات التي يتبعونها من أجل التمكن من الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2021-2022 في حالة يشوبها القلق والخوف، وسوف نوضح لكم الآن خطوات استعلام عن النتيجة بالتفصيل في الفقرة القادمة.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نعرض لكم على موقعنا خدمة التعرف على كيفية معرفة نتيجة القبول الموازي في العراق عبر موقع وزارة التعليم العالي بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان يحتاج منك مبلغ مالي مقابل معرفتها، والآن نترككم مع تفاصيل الاستعلام عنها خطوة بخطوة على النحو الآتي:

يجب على الطالب أولا أن يزور موقع وزارة التعليم العالي المخصص للنتائج. بعدها يقوم الطالب بتحديد ما يرغب من الموقع وهو “نتيجة القبول الموازي”. بعدها يقوم الطالب بتسجيل المعلومات المطلوبة منه مثل الإسم بالكامل ورقم الجلوس وغيرها من المعلومات. ثم يضغط الطالب فوق”استعلام نتيجة”. وبعدها سوف يظهر ملف بي دي اف يقوم بتنزيله الطالب. ثم يبدأ الطالب في قراءة الملف ويبدأ في مشاهدة كافة الكليات أو المعاهد التي تم قبوله فيهم.

الحد الأدنى للقبول الموازي 2021

1- طب بغداد 99.3

2- طب الكندي 98.8

3- الطب المستنصرية 98.5

4- طب البصرة 99.5

5- طب نهرين 98.7

6- طب تكريت 98.16

7- طب القادسية 98.33

8- طب ديالى 98.66

9- كربلاء الطب 98.33

10- طب واسط 98.33

11- طب ميسان 98.16

12- طب المثنى 98.16