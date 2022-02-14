موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وشروط الحصول عليه

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور من أهم الأمور ألتي تشغل بال الأسر السعودية من الفئات المستحقة للمعاش، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بتفعيل نظام الحماية الاجتماعية الجديد من أجل تحقيق الاستقرار المادي ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتأهيل القادرين على العمل إلى سوق العمل بعد توفير البرامج التدريبية لهم.

وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى استقبال طلبات الاستحقاق على موقعها الإلكتروني منذ 20 نوفمبر الماضي ومازالت الوزارة تعمل على المنصتان القديمة والجديدة بالتوازي حتى يوم 23 مايو 2022، وإليكم فيما يلي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

كانت قد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة طلبات الاستحقاق للدفعة الأولى من المتقدمين للحصول على المعاش فى شهر ديسمبر الماضي، وقد صرحت بأنه تم إيداع أول معاش للمستحقين فى شهر يناير الماضي من هذا العام الجاري 2022.

وقد حددت الوزارة أن موعد صرف المعاش للمستحقين يكون فى الشهر التالي من قبول طلب الاستحقاق على أن يكون فى بداية كل شهر ميلادي، وقد أكدت الوزارة أنها تسعى إلى توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي لكافة المستحقين السابقين والجدد تدريجيا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور