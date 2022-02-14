نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي School. Madrasiti. Sa رابط تسجيل دخول يومي لمنصة التعليم الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول عبر School. Madrasiti. Sa، عشرات الآلاف من طلاب المملكة العربية السعودية واولياء أمورهم يقوموا بالبحث يوميا عن رابط مدرستي، وذلك لتسجيل دخول طلاب جميع المراحل لتلقي الدروس وتقديم الواجبات يوميا عبر المنصة، وذلك بعد إن اعتمدت المنصة من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية كمنصة تعليم إلكتروني في مركز الصدارة، خاصة بعد إن تم تحويل نظام التعليم النظامي الي الكتروني من خلال تلك المنصة طول عام 2020 حتي عام 2021، هذا وقد حصلت المنصة علي تصنيف عالمي، وتصدرت مراكز هامة في تصنيفات منصات التعليم عن بعد واحتلت مركز الصدارة علي مستوي العالم العربي، ونوفر لكم أبناءنا طلاب المملكة العربية السعودية رابط مباشرة لتسجيل دخول منصة التعليم الإلكتروني لمدراس المملكة العربية السعودية، كذلك خطوات الدخول اليومي لطلاب المرحلة الابتدائية.

منصة مدرستي School. Madrasiti. Sa

رابط منصة مدرستي School. Madrasiti. Sa، يبحث العديد من أولياء الأمور في السعودية عن رابط المنصة المباشر، وذلك لتسجيل دخول طلاب التعليم الابتدائي لتلقي الدروس والتواصل مع المعلمين، وذلك لاستمرار التعليم عن بعد لتلك المراحل التعليمية من طلاب المملكة العربية السعودية، ويمكنكم تسجيل الدخول بإتباع تلك الخطوات

زيارة منصة مدرستي.

قم بادخال البريد الإلكتروني.

سجل الرقم السري.

اكتب اسم المستخدم.

ادخل كود تأكيد الدخول.

اختر انا لست روبوت.

مشكلة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي

بالفيديو عرض توضيحي لكيفية تسجيل الدخول بشكل يومي لمنصة التعليم الإلكترونية مدرستي، وذلك بعد تكرار الشكوي من صعوبة تسجيل الدخول، ويمكنكم نرك تعليق اسفل التقرير لمزيد من التوضيح.

خدمات منصة التعليم الإلكتروني في السعودية

تقدم منصة مدرستي التعليمية العديد من الخدمات المميزة للغاية، وتركز كليا علي انظمة التعليم الإلكتروني المطور واحدث التقنيات التعليمية الحديثة، وتقدم المنصة دروسا للطلاب في جميع المراحل التعليمية، ونعرص لكم جدول الدروس اليومي لجميع الصفوف

التعليم المستمر 9.30 صباحا حتي الساعة 1 مساء.

المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال 2.45 صباحا حتي الساعة 7 مساء.

المرحلة الثانوية والمتوسطة 6.30 صباحا حتي الساعة 2.30 مساء.

تتوقف المنصة يوميا من 3 صباحا حتي 5 صباحا من اجل الصيانة.

دخول منصة مدرستي لمستخدم جديد

نقدم لكم طرق إستعادة كلمة المرور لدخول منصة مدرستي لكلا من المستخدم الجديد والمستخدم السابقين للمنصة

استخدم كلمة الدخول لتطبيق توكلنا.

ويمكنك استعادة كلمة الدخول من مايكروسوفت، او التواصل مع الدعم الفني.

تقديم الواجبات المدرسية عبر مدرستي

هذا ويتم زيارة منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد بواسطة الألف من طلاب المملكة، وبشكل خاص طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال، حيث إن تلك المراحل لم تتاح لها العودة للمدرسة بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، ويتواصل يوميا الطلاب بشكل مباشر مع المعلمين ويتلقوا الدروس اليومية عبر المنصة، كما يقدموا الواجبات اليومية من خلال رابط المنصة.

مسابقة مدرستي تبرمج

من المرتقب إن تنطلق اليوم الاثنين 14 من فبراير 2022 فاعليات اللقاء الإلكتروني الرابع من فاعليات سلسلة لقاءات مدرستي تبرمج، والذي يهدف الي تدريب الطلاب وكذلك اولياء الامور، وذلك لمساعدتهم علي تصميم مشروع هندسي مبتكر وعصري، ويمكنكم حضور اللقاء مباشرة اليوم أو مسجل عبر رابط منصة مدرستي المشار الية في هذا التقرير.