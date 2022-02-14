أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة العميد حسين الصعر

الامين العام يعزي بوفاة العميد حسين الصعربعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/ حسين محمد حسن الصعر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته إلى الشيخ/ محمد حسن الصعر، والى نجل الفقيد حمود حسين محمد الصعر، واخوانه، وكافة آل الصعر بمديرية عمران محافظة عمران، بهذا المصاب الأليم.

سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

