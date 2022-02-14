قرارات جديدة تهم الجميع.. الكويت تخفف "قيود كورونا"

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، الإثنين، إلغاء عدد من القيود الصحية التي جرى فرضها في البلاد في وقت سابق، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتخفيف القيود، مثل عودة رص الصفوف في المساجد، فضلا عن عودة الطلبة للمدارس دون الحاجة إلى إجراء فحص PCR.
وبموجب التخفيف الجديد للقيود، أتيح دخول المجمعات التجارية لغير الملقحين، كما جرى السماح أيضا لهذه الفئة بالسفر إلى الخارج.
ويقضي التخفيف أيضا بإلغاء فحص PCR قبل الوصول إلى البلاد بالنسبة للمطعمين.
وقال الشيخ صباح الخالد الصباح إن الكويت نجحت في مواجهة الموجة الجديدة من "كورونا"، بأقل الأضرار على المستوى الاقتصادي والصحي والمجتمعي.
وفي وقت سابق، كان وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، قد عقد اجتماعا مع فريق "كوفيد 19" المركزي، في إطار مواصلة تقييم الوضع الوبائي بالبلاد.
وأكد وزير الصحة الكويتي دعم التوجه لتخفيف القيود والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي، فيما تقدم دول كثيرة في العالم على الخطوات نفسها.
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