لافروف: رد واشنطن على القضايا الرئيسية فى المقترحات الأمنية الروسية سلبى

جدة - نرمين السيد - وقال "لافروف" - خلال اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين - : "لقد وصل إلينا ردان، الأول من الولايات المتحدة وآخر من حلف شمال الأطلسى، وتمت دراستهما بعناية إلى جانب الزملاء فى الهيئات الأخرى".

وأضاف وزير الخارجية الروسى : "نحن مهتمون فى المقام الأول برد الولايات المتحدة لأن الجميع يعرف من يلعب الدور الأساسى فى حل هذه القضايا فى المعسكر الغربى"، موضحًا أنه بالنسبة للقضايا الرئيسية، التى طرحتها بلاده، عدم توسع "الناتو" وعدم نشر أسلحة ضاربة وعودة التشكيلات العسكرية فى أوروبا إلى ما كانت عليه عام 1997، فإن رد واشنطن "سلبى ولا يرضينا".

وردًا على سؤال للرئيس الروسى عما إذا كان هناك بالفعل مسودة رد روسية على رسائل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، قال "لافروف": "تمت صياغة ردنا فى عشر صفحات"، منوهًا بأن بلاده ستسعى للحصول على إجابات على أسئلتها المشروعة حول الضمانات الأمنية، بما فى ذلك انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".