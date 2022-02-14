منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

يبحث المواطنين السعوديين خلال هذه الفترة على طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل بعض التعديلات والتي تتمثل في بحث المستفيدين عن فرص عمل تساعدهم على رفع مستواهم المعيشي وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك من خلال توفير برامج التأهيل والتدريب للقادرين على العمل حتى يتم إلحاقهم بوظائف مناسبة، كما يعتمد النظام الجديد على توفير المستفيد لأفراد الأسرة الرعاية الصحية والتعليمية، وتقديم برامج التأهيل والتدريب لهم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول على المعاش الضماني والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها هذا النظام الجديد.

رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

يستطيع أي مواطن التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإتباع الخطوات الصحيحة في التسجيل وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية. إنشاء مستخدم جديد وملئ البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال. سوف تقوم المنصة بإرسال رمز التحقق على الجوال الذي تم تسجيله. نقوم بإدخال رمز التحقق المرسل عبر الجوال، ثم القيام بالضغط على “توثيق”. الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال رقم الهوية وكلمة المرور. سوف يظهر أمامنا الملف الموحد، ثم القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة في هذا الملف.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يقل دخل الشخص المتقدم عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 لعائل الأسرة، و550 للفرد التابع للأسرة.

أن يلتزم رب الأسرة بتقديم الرعاية الصحية والتعليمية لجميع أفراد الأسرة، كما يجب عليه الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين على العمل.

لا يكون الشخص المتقدم مقيم بأحد دور الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

لا يكون لديه أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالمملكة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية:-

أبناء المطلقة والأرملة السعودية المتزوجة من غير سعودي. السيدة السعودية المتزوجة من سعودي. الزوجة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي. أصحاب الإعاقة والأيتام والمرأة الأرملة ذوات الأيتام اللذين يحملون البطاقات الخاصة بالتنقل.

تصنيف مستحقين في نظام الضمان الاجتماعي المطور

هناك ثلاثة فئات من مستحقي الضمان الاجتماعي وهم كما يأتي:-

مستحق قادر على العمل.

مستحق غير قابل للتأهيل مثل أصحاب الإعاقة وكبار السن الغير قادرين على العمل.

مستفيد قابل للتأهيل مثل المرضى اللذين يمكن علاجهم وعودتهم للعمل مرة ثانية.

حالات توقف المعاش الضماني

هناك عدد من الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-