نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات تصل إلى 60٪ على جميع السلع بداخل أسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 60٪ على جميع السلع بداخل أسواق العثيم بالسعودية - ثقفني
متواجد بداخل أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات وخصومات على كل المنتجات الإستهلاكية تصل إلى 50٪ خصم، متوفر العرض بجميع الفروع ومنافذ بيعة في جميع أنحاء المملكة، ما من منتج ضروري إلا وسوف تجده بداخل الهايبر من منتجات غذائية، وأجهزة كهربائية، ومنظفات ومنتجات عناية شخصية ايضاً، فهو يسعي للحصول على إرضاء المستهلك فيسعى جاهداً من خلال تقديم خدمة أفضل وتوفير خصومات اكثر قد تصل إلى 60٪ من سعر المنتج.
عروض اسواق العثيم لهذا الأسبوع على أدوات المطبخ:
- متواجد بالعرض في قدر الضغط إنتاج شركة السيف القدر سعة 7 لتر بسعر 94 ريال سعودي، وأيضاً يوجد قدر سعة 9 لتر بداخل العرض سعره 109 ريال سعودي، لطهي الأرز بطريقه جيدة وصحية وفي وقت قليل.
- متاح طقم قدور رويال فورد 8 قطع باحجام مختلفه السعر بداخل العرض للطقم 119 ريال متوفر أيضاً طقم عشاء ديفا اوبل 44 قطعه بأحجام مختلفة متوفر بالوان مختلفة ايضاً سعر بداخل العرض لفتره محدودة 110 ريال سعودي.
- مضرب بيض مولينكس قوة 200 واط، لعمل أشهى الكيكات المختلفة، سعره بداخل العرض الأسبوعي 135 ريال سعودي.
- متواجد أيضاً بداخل العرض قدر جي برو بغطاء يوجد بمقاسات مختلفة، المقاس الأول (22 سم) بسعر داخل العرض 55ريال سعودي، ويوجد الحجم الأكبر (24 سم) سعره بداخل العرض 59 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على المنظفات:
- متواجد بداخل العرض صابون الغسيل برسيل أزرق ضد البكتيريا يقضي على أصعب البقع، الكيس وزن 6.8كيلو جرام، سعره قبل العرض 51.95 ريال السعودي وبعد العرض أصبح 44.95 ريال سعودي للحصول على ملابس ناصعة البياض
- متوفر ايضاً صابون بونكس أزرق الأصلي 2.5 كجم، الغسالات العاديه والاوتوماتيك قبل العرض 21.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 17.95 ريال سعودي.
- متاح ايضاً صابون اريال أزرق مركز الكيس 5 كيلو جرام يقضي على الجراثيم البكتريا وايضاً ويقضي على أصعب البقع سعره قبل العرض 89.95 ريال سعودي وبعد العرض 48.95 ريال سعودي.
- يوجد خصم يصل إلى 20٪ على مطهر ديتول 2×500 مل، يقضي على الجراثيم بنسبة 100٪، السعر قبل العرض 43.95 ريال سعودي للرابطة وبعد العرض أصبح 27.95 ريال سعودي.
- يوجد خصم يصل إلى 10٪ على ملين داوني نسيم الوادي 3 لتر بسعر 18.95 ريال سعودي.
- خصم 15٪ على صابون فيري بلس ليمون 1250 مل يحافظ على نعومة الأيدي، سعره بعد العرض 17.95 ريال سعودي.
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