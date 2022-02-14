خصومات تصل إلى 60٪ على جميع السلع بداخل أسواق العثيم بالسعودية

متواجد بداخل أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات وخصومات على كل المنتجات الإستهلاكية تصل إلى 50٪ خصم، متوفر العرض بجميع الفروع ومنافذ بيعة في جميع أنحاء المملكة، ما من منتج ضروري إلا وسوف تجده بداخل الهايبر من منتجات غذائية، وأجهزة كهربائية، ومنظفات ومنتجات عناية شخصية ايضاً، فهو يسعي للحصول على إرضاء المستهلك فيسعى جاهداً من خلال تقديم خدمة أفضل وتوفير خصومات اكثر قد تصل إلى 60٪ من سعر المنتج.

عروض اسواق العثيم لهذا الأسبوع على أدوات المطبخ:

متواجد بالعرض في قدر الضغط إنتاج شركة السيف القدر سعة 7 لتر بسعر 94 ريال سعودي، وأيضاً يوجد قدر سعة 9 لتر بداخل العرض سعره 109 ريال سعودي، لطهي الأرز بطريقه جيدة وصحية وفي وقت قليل.

متاح طقم قدور رويال فورد 8 قطع باحجام مختلفه السعر بداخل العرض للطقم 119 ريال متوفر أيضاً طقم عشاء ديفا اوبل 44 قطعه بأحجام مختلفة متوفر بالوان مختلفة ايضاً سعر بداخل العرض لفتره محدودة 110 ريال سعودي.

مضرب بيض مولينكس قوة 200 واط، لعمل أشهى الكيكات المختلفة، سعره بداخل العرض الأسبوعي 135 ريال سعودي.

متواجد أيضاً بداخل العرض قدر جي برو بغطاء يوجد بمقاسات مختلفة، المقاس الأول (22 سم) بسعر داخل العرض 55ريال سعودي، ويوجد الحجم الأكبر (24 سم) سعره بداخل العرض 59 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنظفات: