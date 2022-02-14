نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022 وحدة تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية عن نتائج التوجيهي التكميلي 2022، لتتجه أنظار الناجحين نحو رابط تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الأردنية، والموعد الذي تحدده وزارة التعليم العالي لبدأ التقديم ونهايته، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نهتم بعرض أهم الأخبار التي يبحث عنها متابعينا بمختلف الدول، لذلك نقدم لكم الرابط الرسمي المخصص للتقديم للجامعات الرسمية الأردنية، مع عرض أهم التفاصيل والرد على أكثر التساؤلات التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور بشأن هذا الموضوع.

رابط تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية

الدخول على الموقع الإلكتروني “admhec.gov.jo“.

مطالعة التخصصات الموجودة على الموقع.

تسجيل بيانات الطالب كاملة وصحيحة.

اختيار الرغبات والتأكد من صحتها.

شراء طلب الالتحاق حسب الخطوات الموضحة على موقع التقديم.

وحدة تنسيق القبول الموحد

تعتبر وحدة تنسيق القبول الموحد هي الطريق الوحيد لتقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية، نظراً لتفعيل النظام الإلكتروني في تقديم خدمات الالتحاق بالجامعات الأردنية بمختلف المراحل، ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة التعليم العالي الأردنية على إتاحة الفرصة للاختيار عن طريق الإنترنت توفيراً للوقت والمجهود، على أن يتم إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية إلكترونياً، من خلال نفس موقع وحدة التنسيق بعد فحص الطلبات والرغبات.

موعد بدأ تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الأردنية 2022

يتم البدء في تلقي طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2022.

في منتصف هذا الأسبوع حسب ما أكده مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.

حيث ما ذكر مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد بأنه سيكون التقديم من يوم الثلاثاء 15/2/2022.

ويستمر حتي السبت الموافق 19 فبراير 2022، هذا وقد قرر أن عدد التخصصات المتاحة على الموقع 396 تخصص.

من أصل 554 تخصص تم طرحهم للدراسة بالفصل الدراسي الأول.

على أن تكون نتائج القبول بالجامعات الأردنية متاحة قبل بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 27/2/2022.

خطوات تقديم طلب الالتحاق

إنشاء مستخدم جديد على موقع تنسيق القبول الموحد.

كتابة الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بك.

إدخال بيانات الثانوية العامة “سنة الثانوية، الدورة، رقم الجلوس”.

اختيار تخصصات الجامعات بحد أدني 5 اختيارات وبحد أقصي 30 اختيار.

دفع قيمة طلبة الالتحاق 15 دينار من خلال خدمة فواتيركم.

إعادة الدخول مرة أخري للطلب للتأكد من تمام عملية الدفع.

تقديم طلبات القبول الموحد للناجحين في التوجيهي التكميلي 2022

ينتظر نحو 95 ألف طالب وطالبة ممن تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة التكميلية.

أن تُعلن وزارة التعليم العالي الأردنية عن موعد بدء تقديم طلبات الالتحاق للجامعات الأردنية.

حيث تم إعلان نتائج الثانوية العامة التكميلية 2022 واستخراجها إلكترونياً.

وسيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني للكليات والجامعات الحكومية في 27 فبراير الجاري.

لذلك سيكون التقديم خلال أيام والنتائج تُعلن مباشرةً قبل بدء الدراسة.