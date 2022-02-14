محمد بن زايد يرحب بأردوغان في "بلده الثاني"

رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع "تويتر"، الإثنين: "أرحب بفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلده الثاني الإمارات". وأضاف ولي عهد أبوظبي: "سعدت بالحديث معه حول علاقاتنا الثنائية وحرصنا المشترك على تطويرها وتوسيعها، كما شهدنا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات الحيوية بهدف مواصلة توثيق التعاون بين البلدين".

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