مجلس السلم الإفريقى يبحث غدا مستجدات الأوضاع فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقى، مناقشة مستجدات الأوضاع فى الصومال، غدًا الثلاثاء، برئاسة مفوض الاتحاد الأفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوى بانكول.





وأوضح الحساب الرسمى لمجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الافريقى على "تويتر" أن الجلسات يشارك فيها السفير جان كاماو، الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الأفريقى ورئيس مجلس السلم والأمن عن شهر فبراير، والممثل الخاص لمفوض الاتحاد الإفريقى ورئيس بعثة الاتحاد فى الصومال (أميصوم) السفير فرانسيسكو ماديرا، وممثل الحكومة الفيدرالية الصومالية. وأشار إلى من بين الموضوعات التى تتصدر جدول الأعمال، مناقشة دور بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال الفترة المقبلة، والتحديات الأمنية التى تواجهها الصومال، وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

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