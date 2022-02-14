نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي رسوم جواز السفر الإلكتروني السعودي وهل ستختلف عن رسوم القديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كان إعلان الجوازات السعودية عن أنه يمكن للمواطن التقديم بطلب الحصول على جواز السفر السعودي الإلكتروني، اهتمام كبير وتساؤلات كثيرة، منها ما هي رسوم إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد، حتى في حالة كان الجواز ساري المفعول ومتى يمكن التجديد أو التقديم بطلب الاستخراج، وهل تلك الخدمة تتم من أبشر أن يلزم الحضور لموقع المديرية وتقديم الطلب كلها أسئلة هامة وجب توضيح الإجابات عنها، من خلال التفاصيل التي تحدثت عنها المديرية العامة للجوازات على موقعها الرسمي

هل قيمة رسوم إصدار الجواز الإلكتروني ستتغير؟

قالت المديرية العامة للجوازات أن رسوم إصدار الجواز الإلكتروني السعودي الجديد ستبقى كما هي كما كان الجواز القديم، وفي حالة طلب استبدال الجواز الجديد بالجواز القديم سيتم سداد نفس الرسوم المقررة، كما يمكن للمواطن استبدال الجواز القديم حتى لو كان ساري المفعول بشرط مرور 6 شهور على تاريخ الإصدار، وقد جاء من ضمن أكثر الأسئلة شيوعاً التساؤل حو قيمة رسوم الجواز السعودي الإلكتروني وستكون 300 ريال لمن يقوم بطلب التجديد لمدة 5 سنوات، وفي حالة طلب التجديد لمدة 10 سنوات ستصبح الرسوم 600 ريال، كما أن الجواز القديم مستمر العمل به واستخراجه طوال فترة التدشين للجواز الإلكتروني.

أهم سمات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد

تحدثت المديرية العامة للجوازات السعودية عن اهم سمات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد وهي كما يلي:

تم تصميم الجواز الإلكتروني وفق أعلى السمات والمواصفات الأمنية الحديثة.

تم العمل على أن يناظر ويحاكي التطور العالمي والتكنولوجي في جوازات السفر.

يدعم جواز السفر الجديد التطور الرقمي والتحقق من البوابة الذكية في المنافذ العالمية

تسهيل وتسريع إجراءات الدخول من البوابة الإلكترونية في المنافذ والمطارات العالمية

وحول مدى إلزامية استبدال الجزاز الجديد بالجواز القديم، فهذا الأمر غير ملزم للمواطن في الوقت الحالي، وتعود المسئولية في استخراج جوازات السفر الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية السعودية

خطوات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد

نتعرف على ما هي أهم خطوات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد في المملكة العربية السعودية وهي كما يلي:

البداية تكون بدخول المواطن على حسابة في منصة أبشر الأفراد.

يجب عليك تسجيل الدخول.

اختيار خدمة حجز المواعيد للجوازات السعودية.

قم بتعبية كل المعلومات والبيانات المطلوبة

اطلع على ضوابط الحصول على الخدمة

اختيار موعد مراجعة الإدارة العامة من المواعيد المتاحة.

اختيار السبب في الحضور وهو تجديد أو إصدار جواز سفر لمواطن.

الحضور في الموعد المختار إلى مقر إدارة الجوازات.

يجب تقديم كل المعلومات والبيانات المطلوبة والمستندات