50,000 ريال تمويل إمكان بدون تحويل راتبك وبلا كفيل غارم بالتقسيط المرن

أتاحت شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية التابع إلى بنك الراجحي السعودي حيث يمتاز هذا التمويل بتوفير موافقة فورية للتمويل الميسر بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري وبدون الحاجة إيضًا إلى كفيل غارم سعودي الجنسية ولكن يحتاج التمويل الميسر النقدي الذي يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة كذلك يحتاج التمويل توفير سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان السعودي التابع إلى مصرف الراجحي السعودي في أراضي المملكة وعند التقديم يتم الحصول على التمويل الميسر بدون كفيل أو ضامن بالتقسيط المرن لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل شركة إمكان السعودي داخل المملكة.

كافة شروط التقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان

يحتاج التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي توفير جميع الضمانات والمستندات الرسمية المطلوبة والمعلن عنها لدى شركة إمكان وسوف نقوم اليوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح كافة شروط التمويل لدى شركة إمكان كالتالي بكل التفاصيل الجديدة الآن:

التمويل يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام لدى تمويل إمكان الراجحي.

تمويل إمكان يطلب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال لعملاء بنك الراجحي السعودي بالمملكة.

كذلك يطلب تمويل إمكان الراجحي بالمملكة توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي لغير عملاء مصرف الراجحي السعودي فقط لا غير.

كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر إذا كان المتقدم عميل سعودي ويعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

إحضار سجل ائتماني مناسب للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة