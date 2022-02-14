نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني فبراير 2022 وشروط التسجيل في سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد صرف الدعم السكني فبراير 2022، حيث يعتبر هذا السؤال أحد الاسئلة التي تكرر في أذهان عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصلون علي التاريخ الذي سيتم فية صرف إعانة سكني المقدمة من وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان إلي المواطنين في المملكة.

الدعم السكني فبراير 2022

برنامج دعم سكني هو أحد المساعدات التمويلية المقدمة من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية إلى العديد من المواطنين في المملكة من أجل مساعدتهم على الحصول على مسكن مناسب لهم، حيث إن هذا البرنامج تم إطلاقة من أجل إن يتم مساعدة المواطنين في المملكة على شراء المنازل أو بناء مسكن.

شروط التسجيل في دعم سكني

قامت وزارة الشؤن القروية والبلدية في المملكة العربية السعودية بتخييص عدد من الشروط التي لابد من إن تتوافر من أجل إن يتم القبول في سكني، حيث إن هذه الشروط تتلخص في السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم للبرنامج هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يشترط إن يكون المتقدم في عمر لا يقل عن 25 سنة.

يجب إن يكون المتقدم مسؤول عن عائلة.

يجب إن يكون لم يسبق له الحصول على الدعم السكني.

إن يكون غير ممتلك لمنزل مناسب لأخر خمس سنوات.

يجب عدم أمتلاك الاسرة لأكثر من ثلاث سيارات للاستخدام الشخصية.

عدم إمتلاك دخل شهري يساعد على أمتلاك منزل مناسب.

موعد صرف الدعم السكني فبراير 2022

أوضحت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان بإنة سيتم نزول برنامج سكني لشهر فبراير الجاري في يوم الاربعاء 23 فبراير الجاري لجميع المستفيدين من البرنامج.

ويمكن أيضاً الاستعلام عن القبول في الدعم السكني من خلال منصة سكني عن طريق القيام بالأتي: