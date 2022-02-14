رباعية الأهلي المصري تطيح مدرب الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي، الإثنين، إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعيين الأرجنتيني رامون دياز بدلا منه.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ليوناردو جارديم بالتراضي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أنهى مجلس الإدارة إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي سيعمل بموجب العقد مدربا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري"، مشيرا إلى أن المدرب سيصل برفقة طاقمه المساعد إلى الرياض صباح الثلاثاء.

وقدمت إدارة الهلال الشكر لجارديم على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي، وتمنت له التوفيق في مسيرته المهنية.

وكانت جماهير الهلال قد صبت غضبها على جارديم واتهمته بالتسبب في الخسارة الكبيرة للفريق في مونديال الأندية أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث، الماضي، علما أن فريقه خاض أكثر من ساعة بتسعة لاعبين.

واستلم جارديم دفة تدريب الهلال في يونيو 2021، وقاده إلى لقب دوري أبطال آسيا موسم 2020-2021 وكأس السوبر السعودية.

وسبق لدياز تدريب الهلال في الفترة من 2016 إلى 2018، وقاده لتحقيق لقب الدوري والكأس في 2017، وإلى نهائي دوري أبطال آسيا في العام ذاته.