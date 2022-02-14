قتيل ومصابون بحادث تصادم قطارين في ألمانيا

قتل شخص وأصيب 30 آخرون على الأقل، الإثنين، في حادث تصادم قطارين قرب مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

ونشرت شرطة ميونيخ تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن قطاري ركاب اصطدما ببعضهما البعض في منطقة محطة إيبنهاوزن شفتلارن، الواقعة جنوب غرب العاصمة البافارية.

وجاء في التغريدة: "العديد من خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع. هناك جرحى والخط مغلق تماما حاليا".

وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.