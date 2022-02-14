قتل شخص وأصيب 30 آخرون على الأقل، الإثنين، في حادث تصادم قطارين قرب مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.
ونشرت شرطة ميونيخ تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن قطاري ركاب اصطدما ببعضهما البعض في منطقة محطة إيبنهاوزن شفتلارن، الواقعة جنوب غرب العاصمة البافارية.
وجاء في التغريدة: "العديد من خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع. هناك جرحى والخط مغلق تماما حاليا".
وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتيل ومصابون بحادث تصادم قطارين في ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.