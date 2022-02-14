عاجل.. البنتاجون: روسيا قد تبدأ غزو أوكرانيا فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - وأوضح البنتاجون، فى مؤتمر صحفى له حول التداعيات فى أوكرانيا، إلى أن روسيا زادت من حشودها العسكرية فى محيط أوكرانيا.

وأكد البنتاجون أن الولايات المتحدة سترد بعقوبات قاسية حال هجوم روسيا على أوكرانيا، معربا عن قلقه من استمرار الحشود العسكرية الروسية.

ولفت البنتاجون إلى أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن سيتجه الى أوروبا غدا الثلاثاء.