عاجل- الكويت تنفى استقالة الحكومة أو أى وزير فيها

جدة - نرمين السيد - وقال المزرم عبر "تويتر"، إنه: "غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالى وزير الخارجية أو أيا من أعضاء الحكومة".

يذكر أن أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر فى نوفمبر الماضى، أمرا يقضى بتعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.