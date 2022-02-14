”البنتاجون” يرحب بتصريحات لافروف بشأن أوكرانيا

رحب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي ببيان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتعتقد أن هناك "وقتا ومساحة" لتسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.



لافروف لبوتين: ردّنا جاهز لـ"الناتو" وواشنطن في 10 صفحات

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نرحب بالآراء التي عبر عنها الوزير لافروف، والذي يعتقد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة للدبلوماسية. نحن نتفق مع ذلك".

وأضاف: "في الوقت ذاته، فإن تطور الوضع على الأرض يتعارض مع تصريح الوزير الروسي".

وتابع: "نود أن يتطور الوضع على هذا النحو. إنه أمر يستحق الثناء. ومن ناحية أخرى، حتى عندما يقول إن هناك مكانا ووقتا للدبلوماسية، يواصل الجيش الروسي حشد قواته على الحدود مع أوكرانيا".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن "ثقته في الحفاظ على فرص التوصل إلى حل تفاوضي للمشاكل الأمنية، وأن هناك فرص لمواصلة وبناء الجهود الدبلوماسية".