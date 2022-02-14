جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تحاول بث الذعر فى صفوف مواطنى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الأوكرانى "نتطلع للسلام ونريد حل كل المسائل بالدبلوماسية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس الأوكرانى: نجهز ردودا لكل الاعتداءات الروسية المحتملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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