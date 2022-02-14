عاجل- مصادر استخباراتية: روسيا تطور قدرتها لغزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، عن مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية قوله إن عددا من المصادر الاستخباراتية، بما فى ذلك اتصالات روسية، تشير إلى أن القوات الروسية التى تحيط بأوكرانيا "تطور بوضوح قدرتها للغزو" فى أى لحظة.





وأضافت المسئول الأمريكى أن هذه القوات تستعد بشكل أكثر جهوزية وأن هذه المعلومات استنتجت منها واشنطن احتمالية قيام روسيا بشن هجوم ضد روسيا بما يشمل هجوماً على العاصمة كييف بدون سابق إنذار. وتابعت القناة الأمريكية، نقلاً عن مصادر أخرى، أن عدد الجنود الروس المتمركزين حالياً على الحدود الأوكرانية يبلغ ما يقارب 130 ألف أو أكثر. وقال المسئول فى الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تعتبر حتى اللحظة التحركات الروسية "استعدادات نهائية"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لا يزال يحتاج إلى الترتيب لكيفية إيقاف أى عمل عسكرى.

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