وزير الدفاع التونسى: المؤسسة العسكرية متفاعلة مع مبادئ حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أكد عماد ممّيش وزير الدفاع التونسى، أن المؤسسة العسكرية التونسية متفاعلة مع مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ومتشبعة بمبادئ القانون الدولى الإنسانى، مطالبا بضرورة تكثيف الدورات التأهيل والتدريبية المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع المحتملة فى أوقات الأزمات.





جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة البعثة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس رانيا مشلب، وتم بحث سبل دعم التعاون مع مكتب اللجنة فى مجال القانون الدولى الإنسانى فى الوسط العسكرى. من جانبها أكدت مشلب - بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية - أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على التعريف ببرامجها التأهيلية والتدريبية فى ميدان القانون الدولى الإنسانى لتعميم الفائدة وتقريب خدماتها فى ذات المجال فى إطار مخطط تعاون بين الوزارة واللجنة. وثمنت مشلب مجهودات المؤسسة العسكريّة التى تبذلها لنشر ثقّافة القانون الدولى الإنسانى فى الوسط العسكرى من خلال تنظيم دورات تأهيلية فى المجال.

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