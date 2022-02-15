جدة - نرمين السيد - وأوضح بوسليمانى -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن المشروع التمهيدى للقانون الجديد للإعلام -الذى تم عرضه على الحكومة- خضع لعدد من التطورات فى ضوء مستجدات المشهد الإعلامى كظهور الصحافة الإلكترونية، وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة.
وأشار وزير الاتصال الجزائرى إلى أن الهدف من هذا القانون يكمن فى مساعدة الصحفى، سواء فى الصحافة المكتوبة أو السمعية والبصرية، والإلكترونية، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاتصال الجزائرى: قانون الإعلام الجديد يهدف لتحقيق الاحترافية للصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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