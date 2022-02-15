جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام إيطالية أن وزير خارجية البلاد، لويجى دى مايو، قد يتوجه إلى العاصمة الروسية، موسكو، للقاء نظيره الروسى، سيرغى لافروف، الأسبوع الجارى، بعد زيارته إلى كييف غدا الثلاثاء.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن وزير الخارجية قد يتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع للقاء نظيره الروسى، سيرجى لافروف. وبينت الوكالة أن دى مايو سيصل غدا إلى كييف، لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية إيطاليا يتوجه إلى موسكو الأسبوع الجارى للقاء نظيره الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.