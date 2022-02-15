الخطوط المغربية تنظم رحلات جوية لإجلاء المغاربة المقيمين بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخطوط الجوية المغربية اليوم الإثنين، تنظيم رحلات جوية، ابتداء من غدا ، انطلاقا من كييف لإجلاء المغاربة المقيمين بأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.





وأوضحت الخطوط المغربية فى حسابها بموقع "تويتر"، أنها ستنظم يوم غد 15 فبراير رحلة من كييف الى الدار البيضاء، استجابة لطلب المغاربة المقيمين بأوكرانيا. كما أعلنت شركة العربية للطيران فى حسابها على موقع "تويتر" عن تنظيم رحلة إجلاء للمغاربة المقيمين فى أوكرانيا تربط بين كييف وطنجة شمال المغرب غدا الثلاثاء ، مشيرة إلى أنها ستنظم رحلات أخرى فى الأيام المقبلة. وكانت سفارة المغرب بكييف، قد أوصت أول أمس، المواطنين المغاربة المتواجدين فى أوكرانيا بمغادرتها، فى ظل الوضع الحالى، حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة. كما دعت السفارة فى بلاغ لها المواطنين المغاربة الراغبين فى السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم فى الوقت الراهن.

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