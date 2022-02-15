عمدة لندن يعلن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق والأتوبيسات فى لندن

جدة - نرمين السيد - ووفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، فإن الارتفاع الذى يطابق معدل التضخم الحالى هو أكبر قفزة سنوية فى أسعار النقل فى لندن خلال عقد من الزمان، وسينتج عنه رفع عائدات النقل بنحو 151 مليون جنيه إسترلينى إضافية للسفر هذا العام.

وستزيد أسعار تذاكر مترو الانفاق بمقدار 10 بنسات فى المنطقة الأولى وما بين 10 إلى 30 بنسا عبر باقى شبكة مترو الأنفاق.

تأتى الزيادات على رأس التغييرات التى تم الإعلان عنها بالفعل، مثل أسعار هيثرو تيوب المميزة على مدار اليوم والحظر المفروض على السفر المجانى لأكثر من 60 عاما قبل الساعة 9 صباحا، والتى ستولد ما بين 60 مليون جنيه إسترلينى إلى 80 مليون جنيه إسترلينى سنويا.

وارتفع إجمالى الأسعار عبر جميع خدمات إدراة النقل فى لندن (TfL) بمتوسط 4.8 بالمائة وهى ثانى زيادة سنوية متتالية شاملة يفرضها خان.

كانت آخر مرة ارتفعت فيها الأسعار بهذا الشكل عندما رفع عمدة لندن آنذاك بوريس جونسون الأسعار بنحو ستة فى المائة فى عام 2012.