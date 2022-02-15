توقيع اتفاق لتسهيل التبادل التجاري بين موريتانيا ومالي

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة الموريتانية -في بيان- أن الاتفاق شهده وزراء التجارة والصناعة والنقل الموريتانيين، ووزير التجارة والصناعة المالي محمد ولد محمود؛ ووقعه عن الجانب الموريتاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة أحمد باب ولد أعلي، وعن الجانب المالي رئيس الغرفة التجارية يوسف باتيلي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال إنشاء ضمان رسمي للمعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين من الطرفين.

وأوضحت وزيرة التجارة الموريتانية النهى بنت مكناس أن من شأن هذا الضمان أن يسهل المعاملات التجارية وأن يشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة.

وأضافت أن هذا الاتفاق يترجم بشكل واضح متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مؤكدة استعداد موريتانيا لزيادة وتيرة التبادل التجاري حرصًا على توطيد العلاقات بين البلدين.

وبدوره، عبَّر وزير التجارة والصناعة بجمهورية مالي عن عمق وأصالة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمنًا مدى حفاوة الاستقبال الذي خصص له ووفده المرافق في نواكشوط.

وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية المتجذرة.

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