الخارجية الأمريكية: لا نمانع الانخراط فى الحل الدبلوماسى للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال برايس -فى مؤتمر صحفى مشترك مع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن الولايات المتحدة لم تتلق رداً من روسيا على رسائلها المكتوبة المرسلة إلى موسكو منذ أسابيع والتى تتعلق بالأزمة الجارية، مضيفًا أن واشنطن سوف تنظر فى الرد "بحرص" إذا ما تلقته لاحقاً.
وتابع برايس أن طاقم موظفى البعثة الأمريكية فى العاصمة كييف الذين نُقلوا إلى مدينة لافيف غربى أوكرانيا يشمل أيضاً القائمة بأعمال السفارة كريستينا كفين، مشيراً إلى أنهم سيظلون منخرطين مع الحكومة الأوكرانية لتنسيق الجهود الدبلوماسية.
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