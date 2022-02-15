عاجل.. رئيس الوزراء الكندى يعلن تفعيل قانون الطوارئ

وقالت شرطة وندسور بـ إقليم أونتاريو على تويتر: "نحث جميع المتظاهرين على التصرف قانونيا وسلميا" وطلبت من المسافرين تجنب المناطق المتضررة من المظاهرات
جدير بالذكر أن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوج فورد، قد أعلن فى وقت سابق اليوم، أنه سيتم خلال أسبوعين إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا، فيما لا يزال احتجاج سائقى الشاحنات بالعاصمة أوتاوا مستمرا.
ويحتل المحتجون الرافضون للقيود الصارمة التى تفرضها الحكومة لمجابهة جائحة فيروس كورونا جسر أمباسادور بريدج لليوم الخامس على التوالى، مما أثر على التجارة الدولية ودفع الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى الدعوة إلى إنهاء إغلاق الجسر. ولا يوجد مؤشر حتى الآن على موعد استئناف حركة المرور.
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